اكتشاف ضفادع صغيرة ذات أنياب في غابات إندونيسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - اكتشف فريق علمي إندونيسي - أمريكي في المرتفعات البركانية بجزيرة سولاويزي الإندونيسية ضفادع صغيرة ذات أنياب لا يزيد وزنها عن غرامين.

وتشير مجلة PLOS ONE إلى أن هذه الضفادع هي من نوع Limnonectes phyllofolia وتتميز بصغر حجمها وتنسب إلى الأنواع التي تبيض.



واكتشف الباحثون هذه الضفادع خلال دراستهم للغابات الاستوائية، حيث عثروا على بيوضها على أوراق الأشجار والصخور المغطاة بالطحالب، وهذا شيء غير معتاد لأن الضفادع تضع بيوضها في الماء. وبعد ذلك شاهد الباحثون ضفادع صغيرة مرقطة بنية اللون، بحجم قطعة نقدية معدنية تقريبا، تحرس أعشاشها.

والمثير في الأمر أن الذكور تعتني بالبيض والشرغوف (Tadpole)، حيث يغطونها بمركبات خاصة لحمايتها من الجفاف والبكتيريا.



وتتميز هذه الضفادع بوجود أسنان صغيرة في الفك العلوي وأنياب صغيرة في الفك السفلي.

لبنان 24