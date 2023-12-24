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قائد البحرية الإيرانية: إدخال تجهيزات عسكرية ودفاعية حديثة لقواتنا

12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشف قائد البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني عن إدخالهم تجهيزات عسكرية ودفاعية وصفها بالحديثة "بينها صواريخ ذكية ومسيّرات ومروحيات".
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شهرام قوله "سيتم اليوم ضم سفينة مجهزة بصاروخ يصل مداه إلى أكثر من 100 كيلومتر إلى المنطقة البحرية الثالثة".




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