قائد البحرية الإيرانية: إدخال تجهيزات عسكرية ودفاعية حديثة لقواتنا

قائد البحرية الإيرانية: إدخال تجهيزات عسكرية ودفاعية حديثة لقواتنا
التاريخ
12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
كشف قائد البحرية في الجيش الإيراني شهرام إيراني عن إدخالهم تجهيزات عسكرية ودفاعية وصفها بالحديثة "بينها صواريخ ذكية ومسيّرات ومروحيات".
كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن شهرام قوله "سيتم اليوم ضم سفينة مجهزة بصاروخ يصل مداه إلى أكثر من 100 كيلومتر إلى المنطقة البحرية الثالثة".
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