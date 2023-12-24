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19 شهيدا في خان يونس بسبب القصف المستمر منذ أمس

12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مصدر طبي إن 19 فلسطينيا استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ مساء أمس السبت.


من جهته، قال مراسل الجزيرة إن شخصين -أحدهما طفل- استشهدا بسبب قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.

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