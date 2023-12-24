19 شهيدا في خان يونس بسبب القصف المستمر منذ أمس

19 شهيدا في خان يونس بسبب القصف المستمر منذ أمس
التاريخ
12/24/2023 3:12:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال مصدر طبي إن 19 فلسطينيا استشهدوا في خان يونس جنوبي قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي المستمر منذ مساء أمس السبت.
من جهته، قال مراسل الجزيرة إن شخصين -أحدهما طفل- استشهدا بسبب قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم الحصول على المياه في شرق خان يونس.
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