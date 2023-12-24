جريمة صادمة في براغ.. شاهد قناص يتصيد عشرات الطلاب من الحرم الجامعي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في جريمة غير مسبوقة صعقت الطلاب التشيكيين في جامعة تشارلز بالعاصمة براغ، يوم الخميس، أقدم طالب على قنص العشرات من زملائه في الحرم الجامعي.
ففي لحظات رعب لا توصف راح الطالب الذي لقي حتفه لاحقا يقنص الطلاب من كل حدب وصوب، وهو واقف على شرفة أحد الأبنية في الجامعة.
وأظهرت الصور الرجل، الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسمه ديفيد كوزاك، وهو يصوب ببندقية سوداء اللون نحو الطلاب الذين هرعوا خائفين في الحرم الجامعي، الواقع بالقرب من منطقة سياحية بامتياز في البلدة القديمة بالعاصمة التشيكية.
اختبؤوا تحت النوافذ
فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عددا من الطلاب يختبئون تحت النوافذ على حافة خطرة من مبنى مرتفع في الجامعة.
من جهتها أعلنت الشرطة أنها تشتبه في أن كوزاك البالغ من العمر 24 عاما أطلق النار على نفسه بعد تبادل إطلاق النار مع ضباط في ممر المبنى، وربما بعد إصابته.
إلى ذلك، بينت بعض المعلومات أن كوزاك كتب منشورات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من جريمته المروعة، ألمح فيها إلى تخيلات الانتحار والقتل الجماعي.
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