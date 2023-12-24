جريمة صادمة في براغ.. شاهد قناص يتصيد عشرات الطلاب من الحرم الجامعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في جريمة غير مسبوقة صعقت الطلاب التشيكيين في جامعة تشارلز بالعاصمة براغ، يوم الخميس، أقدم طالب على قنص العشرات من زملائه في الحرم الجامعي.



ففي لحظات رعب لا توصف راح الطالب الذي لقي حتفه لاحقا يقنص الطلاب من كل حدب وصوب، وهو واقف على شرفة أحد الأبنية في الجامعة.

وأظهرت الصور الرجل، الذي ذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اسمه ديفيد كوزاك، وهو يصوب ببندقية سوداء اللون نحو الطلاب الذين هرعوا خائفين في الحرم الجامعي، الواقع بالقرب من منطقة سياحية بامتياز في البلدة القديمة بالعاصمة التشيكية.



اختبؤوا تحت النوافذ

فيما وثقت مقاطع مصورة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية، عددا من الطلاب يختبئون تحت النوافذ على حافة خطرة من مبنى مرتفع في الجامعة.



من جهتها أعلنت الشرطة أنها تشتبه في أن كوزاك البالغ من العمر 24 عاما أطلق النار على نفسه بعد تبادل إطلاق النار مع ضباط في ممر المبنى، وربما بعد إصابته.

إلى ذلك، بينت بعض المعلومات أن كوزاك كتب منشورات غريبة على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من جريمته المروعة، ألمح فيها إلى تخيلات الانتحار والقتل الجماعي.



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