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الدفاع المدني يخلي عمارة سكنية مكونة من 6 طوابق في عمان

12/24/2023 3:12:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد ضابط إعلام الدفاع المدني على ضرورة التأكد من قدرة التوصيلات الكهربائية من العداد(الساعة) لغاية الإبريز والوصلة على تحمل الأحمال الكهربائية وعدم تعرضها للتلف المسبب للحريق في ظل كثافة الاستخدام في الظروف الجوية الحالية .


واستعرض أبرز الجهود المبذولة لمرتبات الدفاع المدني خلال عطلة نهاية الأسبوع وتمثلت بالتعامل مع(3753) حالة إسعافية لأشخاص بمواقعهم وتأمين وصولهم إلى المستشفيات والاستجابة الفورية لـ( 344 ) حادث إنقاذ والسيطرة على ( 111 ) حريق.


وأشار الملازم محمد الخطاطبة إلى التعامل مع حريق في عمارة سكنية في محافظة العاصمة حيث تعاملت كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب عمان مع حريق شب بعدادات كهرباء تابعة لعمارة سكنية تتكون من ستة طوابق بمنطقة خلدا حيث قامت فرق الإطفاء على إخلاء سكان العمارة وإخماد الحريق فيما قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية لـ 12 شخص في نفس الموقع ونقل سيدة كانت تعاني من ضيق في النفس إلى المستشفى .


كما تم التعامل مع حريق شب بمستودع للأخشاب في محافظة العاصمة في منطقة أبو علندا دون وقوع أي إصابات كما تم السيطرة على حريق شب بمستودع بالقرب من سوق الخضار في اربد وأكد الملازم الخطاطبة أنه لم يتم التعامل مع أي حادث ناتج عن وسائل التدفئة وهذا دليل على وعي المواطنين.


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