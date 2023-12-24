ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال شهر تشرين الثاني الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر تشرين الثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، إذ ارتفعت إلى 121.39 مقارنة بـ 120.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.68%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.36% خلال شهر تشرين الثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.33 مقارنة بـ 119.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.59%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.74% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.52 مقارنة بـ 119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.65 مقارنة بـ 117.84 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 130.79 مقارنة بـ 130.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).

وسجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 1.07% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.70 مقارنة بـ 120.41، وأسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.16% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.92 مقارنة بـ 134.71 الشهر السابق خلال الشهر السابق.

ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.76 مقارنة بـ 117.54 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).