ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء خلال شهر تشرين الثاني الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة سجلت ارتفاعاً نسبته 0.40% خلال شهر تشرين الثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين الأول 2023، إذ ارتفعت إلى 121.39 مقارنة بـ 120.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.68%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية:
سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.36% خلال شهر تشرين الثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 120.33 مقارنة بـ 119.91 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.59%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.08%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم:
وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.74% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 120.52 مقارنة بـ 119.63 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 1.17%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.14%، في حين سجلت مجموعة تكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.69% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.65 مقارنة بـ 117.84 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون أول 2008=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.99%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعاً نسبته 0.37%، بينما سجلت أسعار مجموعتي تكاليف تشغيل معدات وصيانة وتكاليف وأجور العمال استقراراً خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بالشهر السابق.
ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه:
وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة ارتفاعاً نسبته 0.42% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 130.79 مقارنة بـ 130.24 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
وسجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 1.07% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 121.70 مقارنة بـ 120.41، وأسعار شبكات المياه ارتفاعاً نسبته 0.16% إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.92 مقارنة بـ 134.71 الشهر السابق خلال الشهر السابق.
ارتفاع في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي:
سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.18% خلال شهر تشرين ثاني 2023 مقارنة بشهر تشرين أول 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.76 مقارنة بـ 117.54 خلال الشهر السابق (شهر الأساس كانون ثاني 2010=100).
MENAFN24122023000205011050ID1107652592