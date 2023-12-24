Sunday, 24 December 2023 12:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استشهاد نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية في غزة

12/24/2023 3:12:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة اليوم الأحد استشهاد نائب مدير وكالة الرأي الفلسطينية أحمد المدهون، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الصحفيين إلى 101 منذ بدء الحرب في القطاع.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي حتى أمس السبت، خلفت الحرب "20258 شهيدا و53688 جريحا معظمهم أطفال ونساء".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد أن 485 جنديا وضابطا قتلوا منذ بداية الحرب في القطاع بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996 جنديا بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

المصدر: RT

MENAFN24122023000205011050ID1107652591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث