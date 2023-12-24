باحتمالية واحد في المليون.. أمريكية برحم مزدوج تنجب طفلتين في يومين

في حالة نادرة.. رزقت امرأة من ولاية ألاباما الأمريكية لديها رحمين نتيجة عيب خلقي بتوأم

يتمتع بصحة جيدة.

وأعلنت كيلسي هاتشر، وهي أم الآن لخمسة أطفال، عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها وزوجها كيلب استقبلا مساء الثلاثاء روكسي لايلا ثم رزقا بشقيقتها ريبيل لاكن صباح اليوم التالي في مستشفى برمنجهام بجامعة ألاباما.

وكتبت كيلسي على إنستجرام "ولدت طفلتانا المعجزتان! لقد قررتا أنهما نادرتان بدرجة كافية من الناحية الإحصائية ليكون لكل واحدة منهما عيد ميلادها المستقل أيضا!"

لدى هاتشر رحم مزدوج نادر وحملت بجنين في كل جانب، وهو حمل نادر بدوره إذ تبلغ احتمالية حدوثه واحداً في المليون.

وروت شويتا باتيل، طبيبة التوليد الخاصة بكيلسي في إفادة صحفية للمستشفى: "اعتنيت بكيلسي خلال حملها الثالث وعرفت أن لديها رحماً مزدوجاً لكن وقتها كان جنيناً واحداً... طفلتان في رحمين كان مفاجأة طبية حقيقية".

ولذلك اعتبر حمل كيلسي عالي الخطورة وتم توليدها في الأسبوع التاسع والثلاثين. وبعد 20 ساعة إجمالاً من المخاض، ولدت الطفلتان.

وعلى الرغم من أن الحمل العادي بتوأم يعرف بأنه وجود طفلين في رحم واحد، قال ريتشارد ديفيس الطبيب الذي شارك في متابعة الحمل "من الممكن وصف الفتاتين بتوأم غير متطابق".

وخرجت الطفلة الأولى بولادة طبيعية كما هو الحال مع أطفال كيلسي الثلاثة السابقين، بينما وُلدت أختها عبر عملية قيصرية.

وكتبت كيلسي على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أطيق صبراً لمشاركة قصة الميلاد بأكملها معكم يا رفاق!... بينما نحن كلنا في المنزل الآن، سنأخذ وقتنا للتواصل والتعافي والاستمتاع بالعطلات!".