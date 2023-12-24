مجلس التعاون الخليجي يثني على جهود الإمارات تجاه غزة في مجلس الأمن

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، باعتماد مجلس الأمن للقرار 2720 الذي تقدمت به دولة الإمارات، وتم إقراره أول من أمس الجمعة، معبراً عن أمله في أن يخفف من معاناة أهالي قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات.

وأثنى جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على الجهود الدبلوماسية الإماراتية الفعالة التي تكللت باعتماد

القرار من قِبل مجلس الأمن.

وقال البديوي، إن هذا القرار الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل آمن وموسع إلى غزة وتهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال القتالية، وتعيين منسق للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وما تضمنه القرار من فقرات أخرى، من القرارات المهمة التي ستسهم في توفير البيئة الآمنة لسكان قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار.

وطالب البديوي إسرائيل بسرعة تنفيذ القرار والالتزام بكافة قرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني بالتوقف عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في غزة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ والمخيمات.

كما دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص إلى تحمل مسؤولياته بفرض الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية سكان غزة من الاعتداءات الإسرائيلية التي راح ضحيتها أكثر من عشرين ألف فلسطيني وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء.

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