موزعة على مناطق حيوية.. هيئة الطرق والمواصلات في دبي تُنفذ 762 مظلة لركاب الحافلات العامة

كشفت هيئة الطرق والمواصلات عن تنفيذ 762 مظلة لركاب حافلات المواصلات العامة، موزعة على عدد من المواقع الحيوية في إمارة دبي، تتميز بتصميمها العصري الذي يدمج التصميم الداخلي العملي والتميز في المظهر الخارجي، وتوظيف العناصر الإنشائية لتخدم التصميم المعماري ولتكون جزءاً منه، ويظهر الوجه الحضاري لإمارة دبي مدينةً مثاليةً للعيش الآمن والمستقر.

ووفقاً للبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتوقع استكمال تنفيذ جميع المظلات عام 2025، وتدرس الهيئة حالياً تنفيذ عدد من المظلات بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، حيث تجري بالتعاون مع إحدى الشركات تجربة تنفيذ المظلات.

وقال معالـي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مظلات الحافلات في إطار السعي المستمر للهيئة، لتطوير قطاع النقل الجماعي، وتوفير البنية التحتية المتكاملة التي يعتمد عليها، وتحقيق الرفاهية والسعادة لسكان دبي، عبر توفير أفضل الخدمات وسبل الراحة لمستخدمي الحافلات، مشيراً إلى أن تصميم المظلات الجديدة مطابق لكود دبي لأصحاب الهمم، حيث جرى توفير أماكن مخصصة للكراسي المتحركة، وذلك تعزيزاً لمبادرة «مجتمعي.. مكان للجميع» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل لتكون صديقة لأصحاب الهمم، وسعياً من الهيئة نحو خدمة وإسعاد هذه الفئة من المجتمع.

وأضاف: مشروع المظلات الجديدة واحد من مشاريع الهيئة الحيوية التي تظهر جمالية إمارة دبي، وتشجع مختلف شرائح المجتمع على استخدام وسائل النقل الجماعي، لتحقيق أحد أهداف الهيئة الاستراتيجية المتمثلة في رفع نسبة مستخدمي وسائل النقل الجماعي في حركة التنقل بإمارة دبي، مشيراً إلى أنه روعي في اختيار المواقع، تلبية متطلبات المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية، والاحتياجات التشغيلية الحالية والمستقبلية لخدمات حافلات المواصلات العامة، وتحقيق التكامل مع متطلبات التنقل عبر الوسائل الفردية، إلى جنب توفر البنية التحتية والمساحة الكافية ضمن حرم الطريق.

وأكد الطاير، استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريعها التطوّيرية بدبي، لتلبية متطلبات التوسع العمراني والسكاني الذي تشهده الإمارة، وفي مقدمتها خدمات النقل الجماعي، وتقديم خدمة تنقل آمنة وسهلة ومريحة لسكان الإمارة وزائريها على حد سواء.

أربعة نماذج

جرى تصنيف مظلات الحافلات في أربع مستويات، وذلك بناء على عدد مستخدمي كل موقف، وهي: موقف رئيس بمعدل استخدام يزيد على 750 راكباً يومياً، وموقف ثانوي بمعدل استخدام يتراوح بين 250 و750 راكباً يومياً، وموقف أساسي بمعدل استخدام يتراوح بين 100 و250 راكباً يومياً، وموقف تنزيل وتحميل الركاب بمعدل استخدام 100 راكب يومياً، وجرى تخصيص جزء من مساحة المظلة بحيث يكون مكيفاً في المواقف الرئيسة، وأماكن خارجية مظللة ومساحات إعلانية، إضافة إلى توفير شاشة معلومات لاستعراض خريطة شبكة خطوط الحافلات، والجدول الزمني للحافلات وزمن التقاطر وغيرها من المعلومات والخدمات التي تهُم الركاب.

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