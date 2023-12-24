الإعلان عن شراكة بين ديلويت وفنتك السعودية لإطلاق برنامج ”مكّن“

(MENAFN
- Deloitte) الرياض، المملكة العربية السعودية، 21 ديسمبر 2023 – أعلنت ديلويت، شركة الخدمات المهنية الأكبر عالمياً عن شراكتها الجديدة مع فنتك السعودية، وهي مبادرة أطلقها البنك المركزي السعودي بالتعاون مع هيئة السوق المالية بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى مركز إقليمي مزدهر للتكنولوجيا المالية المبتكرة. ضمن هذا السياق، يأتي الإعلان عن هذه الشراكة الهادفة إلى تعزيز نمو الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية من خلال برنامج ”مكّن“.
تجدر الإشارة إلى أن فنتك السعودية كانت قد أطلقت برنامج ”مكّن“ بهدف تقديم الدعم المالي والخدمي من خلال توفير مجموعة واسعة من الخدمات تضم التكنولوجيا، والحوسبة السحابية، والأمن السيبراني وغيرها من الخدمات ذات الصلة إلى رواد الأعمال والشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية من أجل تعزيز نموها.
وكانت فنتك السعودية قد أطلقت برنامج ”مكّن“ رسمياً في وقت سابق من هذا الأسبوع بمدينة الرياض ضمن حفل مميز حضرة كبار الشخصيات في مقدمتهم معالي حاكم البنك المركزي السعودي، السيد أيمن محمد السياري؛ وسعادة رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، السيد محمد بن عبد الله القويز.
كما حضر حفل الافتتاح عن ديلويت، السيد معتصم الدجاني، الرئيس التنفيذي لديلويت الشرق الأوسط، الذي أعرب عن بالغ سروره لحضور حفل إطلاق برنامج ”مكّن“ الذي سيُحث نقلة نوعية في برنامج التكنولوجيا المالية في المملكة، وقال في هذه المناسبة: ”نشعر بالاعتزاز لارتباطنا بهذه الشراكة مع البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية حيث ستتيح هذه الشراكة لنا المساهمة في دفع عجلة النمو في قطاع التكنولوجيا المالية ذي الأهمية الحيوية للاقتصاد السعودي.“
بموجب هذه الشراكة، سوف تستضيف ديلويت شركات التكنولوجيا المالية المشاركة في برنامج ”مكّن“ على منصتها الرائدة للخدمات السحابية المدارة، والتي تشغلها (OpenCloud) والتي ستوفر لهذه الشركات خدمات الأتمتة وتوفير الموارد السحابية، والأمن السيبراني الخاصة بحجم أعمالها.
من جهته، أوضح علي حميد، شريك في ديلويت الشرق الأوسط، ومسؤول الخدمات السحابية: ”ستزود منصة (OpenCloud) شركات التكنولوجيا المالية السعودية بالبنية التحتية الضرورية لتأسيس هذه الشركات بسرعة، وتمكينها من أداء عملياتها التشغيلية بطريقة آمنة وممتثلة لجميع الضوابط واللوائح ذات الصلة، وقابلة للتوسع، الأمر الذي يتيح لهذه الشركات من تركيز جهودها على بناء منتجاتها وخدماتها المبتكرة، بينما ستوفر ديلويت الخدمات المدارة وضوابط الأمن السيبراني لهذه الشركات.“
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