"مازاغان" يكشف النقاب عن باقة من تجاربه المميزة

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- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 22 ديسمبر 2023: كشف منتجع "مازاغان " عن مجموعة من تجاربه المميزة في الفترة القادمة. ويشتهر الفندق بطابعه الذي يجمع بين الفخامة والتقاليد، حيث يقدم تجارب مميزة لقضاء العطلات لنزلائه من العائلات القاطنة في منطقة الخليج.
ويمتد المنتجع على مساحة 250 هكتار من التضاريس الجذابة التي تحولت إلى ملاذ سحري احتفالاً بموسم الأعياد في شهر دجنبر الجاري. كما إن التصاميم المعمارية للمنتجع المستوحاة من جاذبية المدينة المغربية القديمة، تتزين اليوم بديكورات ذات طابع شتوي تعكس مشهداً جذاباً يأسر الزوار منذ لحظة وصولهم.
وتحيط بالمنتجع حدائق أشجار النخيل المورقة ويتمتع بواجهة شاطئية تمتد في مسافة سبعة كيلومترات، حيث يعكس المبنى الرئيسي لمسات الجمال المغربي التقليدي، ويعتبر ملاذ فاخر للضيوف الباحثين عن مزيج من التراث ووسائل الراحة العصرية.
ومع سحر شهر دجنبر في مازاغان، يجرّب الضيوف مجموعة متألقة من الأضواء والديكورات المستوحاة من فصل الشتاء، بالإضافة إلى باقة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الخاصة. وينعكس حرص المنتجع على تقديم تجربة استثنائية في كل تفاصيل الاحتفال، مما يضمن وجهة فريدة يستمتع بها الضيوف من مختلف الفئات العمرية.
بدوره، قال "جاك كلوديل"، المدير العام لمنتجع "مازاغان": "إننا نؤمن في مازاغان بسحر العطلات للإسعاد ضيوفنا من العائلات والافراد على حد سواء. ويعتبر شهر دجنبر شهراً مميزاً في رحلتنا الاحتفالية، ونحن ندعو الضيوف إلى الاستمتاع بالدفء والتقاليد والرفاهية التي اشتهر بها مازاغان وذلك لبناء الذكريات الخالدة لهم ولعائلاتهم".
ومن المأكولات الشهية بطابعها الخاص إلى الفعاليات الحصرية والمفاجآت السارة، يستعد المنتجع لتقديم عطلات بمذاق خاص لنزلائه من منطقة الخليج.
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