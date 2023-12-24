استبعاد الزمالك من المشاركة..طموحات وأحلام مختلفة للرباعي المصري في النسخة الأولى لسوبر الأبطال بأبوظبي

تنطلق بعد ظهر الأثنين بملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباريات النسخة الجديدة لبطولة كأس السوبر للأبطال.

وأعلن مجلس أبو ظبى الرياضى بالتعاون مع اتحاد الكرة المصري والشركة الراعية عن تدشين بطولة جديدة تحت اسم كأس السوبر المصرى للأبطال، وتقام فى أبو ظبى لمدة 4 مواسم متتالية، بمشاركة 4 فرق .

وتنطلق مباريات قبل النهائي بعد ظهر الأثنين بمواجهة بيراميدز وفيوتشر ثم تليها في مساء نفس اليوم وعلي ذات الملعب مباراة الأهلي وسراميكا كليوباترا وذلك حسب القرعة التي أقيمت في وقت سابق بالعاصمة المصرية القاهرة.

ومن المعروف أن بطولة السوبر بشكلها القديم كانت تلعب بين بطلي الكأس والدوري المصري، حيث أقيمت 20 نسخة في وقت سابق نجح الأهلي في الفوز بها 13 مرة بينما جاء الزمالك بعده بأربع مرات ولقب وحيد لكل من

حرس الحدود والمقاولون العرب وطلائع الجيش فيما شاركت أربعة أندية وأكتفت بالميدالية الفضية وهي غزل المحلة وانبي والمصري والإسماعيلي ، ويعد الأهلي هو الفريق الوحيد من بين الرباعي المشارك الذي توج بلقب السوبر بشكله القديم حيث لم يحصل كل من بيراميدز ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا علي أي لقب.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق أن الفائز باللقب سيحصل على 250 ألف دولار والوصيف 125 ألف دولار

و75 ألف دولار لصاحب المركز الثالث و 50 ألف دولار للمركز الرابع .

وقرر اتحاد الكرة المصري استبعاد الزمالك من المشاركة بسبب إنسحابه من النسخة الأخيرة وشارك بدلاً منه بيراميدز في مواجهة الأهلي والتي اقيمت بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أيضاً.



وتنطلق مباريات البطولة بمواجهة بيراميدز وفيوتشر بحثاً عن التأهل للنهائي الذي سيقام علي ملعب محمد بن زايد أيضا، ويملك بيراميدز أفضلية نسبياً قياساً بما يحققه منذ أن تم تحويل أسمه من الأسيوطي الي الشكل الحالي بجانب منافسته الدائمة علي البطولات المحلية وتواجده بالكونفدرالية ودوري الأبطال.

ويعج بيراميدز باللاعبين اصحاب الخبرات الكبيرة التي لعبت لفرق وتوجت بطولات سواء الأهلي أو الزمالك والمنتخب المصري مثل أحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف إكرامي وعبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد الشناوي بجانب المغربيين وليد الكرتي ومحمد الشيبي.

ورغم تراجع النتائج في الفترة الأخيرة فلم يحصل سوي على نقطة وحيدة من أخر ثلاث مباريات بالمجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا ليكون رصيده 4 نقاط فقط، لكن الإماراتي سالم الشامسي مالك النادي حرص علي زيارة بعثة فريقه لدى وصولها للإمارات وطالبهم بالفوز باللقب.

وقال الشامسي :"نادي بيراميدز ولد عملاقا، ونحن نتابع كل شيء وسعداء بما يقدمه الفريق في السنوات الماضية، والذي وضع نفسه بين صفوة وكبار أندية مصر وقارة أفريقيا والأندية العربية".

وأضاف:"حان وقت الاحتفال بالألقاب، ولابد سريعا من تجاوز ما حدث في لقاء صن داونز الأخير بدوري الأبطال، ويجب أن يكون درسا نبني عليه في المستقبل، وأن يكون حافزا للتعويض في أقرب وقت ممكن، خاصة في ظل مشاركات كثيرة في العديد من البطولات محليا وقاريا، وأنا أفخر بأن بيراميدز بنى سمعة طيبة في مصر وخارجها وفي الإمارات، والدول الأفريقية، يمتلك الفريق شعبية كبيرة والكل يتابعه لما يمتلكه من لاعبين ونجوم كبار".

وكان بيراميدز قد وصل بعد ظهر يوم الخميس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي وهو يعاني من الإصابات فيغيب حارسه الأساسي أحمد الشناوي ومعه ابراهيم عادل للإصابة بينما هناك محاولات مكثفة لتجهيز رمضان صبحي الذي تغيب عن مواجهة صن داونز الأخيرة بداعي الإصابة فيما عاد شريف إكرامي بعد أن تعافي من نزلة البرد الحادة.

ويملك بيراميدز طموحاً كبيرا بحثاً عن لقبه الأول رغم الإمكانيات المالية الكبيرة واللاعبين ولكنه لم يحرز أي بطولة حتي الأن، ويسعي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لتجنب شبح الرحيل حال عدم الفوز بتلك البطولة ، علي الصعيد الأخر، يسعي فيوتشر إلي استغلال تراجع الأداء في بيراميدز إلي تحقيق المفاجأة والفوز والتأهل لنهائي البطولة .

ويغيب عن فيوتشر ناصر ماهر بقرار فني بينما هناك محاولات لتجهيز اللاعب الدولي عمر كمال عبدالواحد للمشاركة في المباراة حيث تغيب لإصابة عضلية.

ويدخل الأهلي المصري مواجهة سيراميكا كليوباترا مساء نفس اليوم - الأثنين - في نصف نهائي البطولة منتشياً بالبرونزية الرابعة لكأس العالم للاندية التي اقيمت مؤخراً بالمملكة العربية السعودية، ويعاني الأهلي من الإجهاد الشديد حيث خاض 3 مباريات قوية في أقل من 10 أيام وبذل لاعبيه مجهوداً كبراً قبل 48 ساعة في مباراة أوراوا الياباني لإنتزاع البرونزية في المباراة التي اقيمت بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

ويلجأ مارسيل كولر المدير الفني للتدوير في تشكيلته لتجنب الإصابات خاصة مع غياب كل من احمد عبدالقادر ورضا سليم ومعتز محمد ، وقرر الجهاز الفني غلق ملف الأحتفالات ببرونزية المونديال وخاض الفريق مراناً وحيداً يوم الأحد بالعاصمة أبوظبي حيث سيعتمد كولر علي المحاضرات النظرية لتجهيز لاعبيه لمواجهة سيراميكا كليوباترا .

وسيعتمد كولر علي مهاجمه السنغالي أنتوني موديست الذي تغيب عن أخر مباراتين بكأس العالم للاندية بسبب الطرد امام اتحاد جدة السعودي.

فيما كان سيراميكا كليوباترا -بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة- أول الفرق التي وصلت الي العاصمة الإماراتية منتصف الأسبوع الماضي للدخول في معسكر مغلق ، ويعول مدربه أيمن الرمادي الذي يعرف الأجواء الإماراتية جيداً لسابق تدريبه بالدوري الإماراتي علي خبرات لاعبيه خاصة رباعي الأهلي السابق الجزائري احمد القندوسي وسعد سمير ومحمد شكري وأحمد رمضان بيكهام في مواجهة الفريق الأحمر.

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