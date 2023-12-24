بعد أربعة أشهر من انتقاله إلى الدوري الألماني.. هاري كين يترك فندق إقامته بعد عثوره على منزل في ميونخ



عثر هاري كين الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، أخيرا على منزل له في ميونخ، بعد أربعة أشهر من انتقاله إلى الدوري الألماني لكرة

القدم عبر بوابة بايرن ميونخ.

وانتقل كين من توتنهام إلى بايرن ميونخ، في أغسطس الماضي ، لكن منذ ذلك الحين مكث هداف البوندسليجا في فندق وبقيت عائلته في إنجلترا.

ولكن عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) كشف قائد منتخب إنجلترا عن عثوره أخيرا على منزل ، ووجه الشكر إلى موظفي الفندق على الفترة التي استضافوه خلالها.

وكتب كين "جزيل الشكر لموظفي الفندق الذين جعلوني أشعر بأنني في بيتي منذ قدومي إلى ميونخ، لقد ساهموا بشكل كبير في قدرتي على الاستقرار بشكل جيد".

وأكد "توماس مولر كان يشعر بالقلق بأن غرفتي صغيرة ، لذا حان الوقت لمغادرتها والذهاب إلى مكان خاص بي مع عائلتي".

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