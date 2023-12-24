موسكو تسقط 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك

قال المتحدث باسم مجموعة "الجنوب" القتالية الروسية، فاديم أستافيف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم الأحد، إن المجموعة القتالية الروسية أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية في اتجاه دونيتسك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف أستافيف أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 10 طائرات مسيرة أوكرانية قرب مستوطنات جورلوفكا ومارينكا وبوبيدا في جمهورية دونيتسك الشعبية"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأشار المتحدث إلى أن وحدات المجموعة القتالية أحبطت أيضاً

11 هجوماً واشتبكت مع القوة البشرية ومعدات تابعة للجيش الأوكراني في محيط كراسنوي وديليفكا وكيروفو وجورجيفكا.

وقال أستافيف إن الجيش الأوكراني تكبد خسائر بنحو 200 جندي بين قتيل وجريح، وأربع دبابات، منها دبابة من طراز ليوبارد -2، ومركبة قتالية من طراز برادلي، وثلاث مركبات آلية.

وأضاف أستافيف أنه تم تدمير خمس وحدات مدفعية ذاتية الدفع ومدفعي هاوتزر خلال أنشطة البطاريات المضادة.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل.

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