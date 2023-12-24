بحضور كريستيانو رونالدو.. أنتوني جوشوا يستعيد تألقه ويفوز بالقاضية على السويدي والين في الرياض

أعاد ملاكم الوزن الثقيل أنتوني جوشوا السنوات للخلف ليتغلب على على أوتو والين في المملكة أرينا بالرياض في ساعة مبكرة من اليوم الأحد، حيث قرر الملاكم السويدي إيقاف النزال خلال الاستراحة بين الجولتين الخامسة والسادسة.

وبحضور نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو هداف النصر والدوري السعودي للمحترفين وجلوسه إلى جوار بطل الفنون القتالية المختلطة السابق كونور مكجريجور لمشاهدة النزال في العاصمة السعودية، دخل ملاكما الوزن الثقيل الحلبة بعد الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (2300 بتوقيت جرينتش) وبدأ جوشوا على الفور في توجيه اللكمات المستقيمة بيده اليمنى نحو منافسه السويدي.

وهيمن جوشوا، بطل الوزن الثقيل الموحد مرتين، على القتال من وسط الحلبة مما أجبر منافسه على الدوران حوله ليعاني والين ليشن أي هجوم على منافسه البريطاني.

وأصاب جوشوا، الذي تغلب على والين بالنقاط مرتين في منافسات الهواة، الملاكم السويدي في الجولة الخامسة حيث أوسعه ضربا باللكمات الخطافية بكلتا يديه ليتركه يترنح وغير مستقر على قدميه بينما كان يتجه عائدا إلى ركنه في الحلبة ليبلغ فريقه الحكم بأنه لا يستطيع الاستمرار.

وبعد تحسين سجله إلى 27 انتصارا وثلاث هزائم، قال جوشوا البالغ عمره 34 عاما إنه سعيد بالنتيجة لكنه رفض القول إنه عاد إلى سابق عهده.

وقال جوشوا في الحلبة بعد النزال "احترم أوتو. طوال فترة الإعداد للنزال كنت أقول للجميع أنني بحاجة للتركيز على الرجل الذي أمامي لأنني أحترم ما يقدمه".

وهذه الهزيمة الأولى لوالين بالضربة القاضية في مسيرته والثانية فقط بعد الهزيمة أمام تايسون فيوري في سبتمبر أيلول 2019.

وفي مباراة أخرى بالعرض ذاته، قدم الملاكم النيوزيلندي جوزيف باركر عرضا رائعا ليحقق فوزا مثيرا بالإجماع على الأمريكي ديونتاي وايلدر.

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