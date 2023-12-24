Sunday, 24 December 2023 10:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في اليوم الـ79 للحرب على غزة... عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل القصف الإسرائيلي على القطاع

12/24/2023 2:16:05 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ79 للحرب، تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما تتواصل المعارك بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين في بيوتهم،
في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

جنوبا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ صباح اليوم قصفها العنيف على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس.

وسطا، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة ياسين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لإصابة امرأة حامل، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية شمال المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول /أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

MENAFN24122023000205011050ID1107652493

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث