في اليوم الـ79 للحرب على غزة... عشرات الشهداء والجرحى إثر تواصُل القصف الإسرائيلي على القطاع

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ79 للحرب، تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما تتواصل المعارك بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين الآمنين في بيوتهم،

في مناطق متفرقة من قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق القنابل الضوئية على الشريط الساحلي الغربي.

جنوبا، استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون، في غارة إسرائيلية على منزل في الحي الياباني، غرب خان يونس.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته تواصل منذ صباح اليوم قصفها العنيف على خان يونس، ما أدى لاستشهاد وجرح عشرات المواطنين.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي القنابل الضوئية شمال شرق خان يونس.

وسطا، شن طيران الاحتلال الحربي سلسلة غارات على مناطق عديدة وسط القطاع.

قصفت طائرات الاحتلال الحربية مربعا سكنيا في دير البلح، ما أدى لاستشهاد 6 مواطنين على الأقل وإصابة العشرات، إضافة لوجود العشرات تحت الركام.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي الزوايدة وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وقصفت مدفعية الاحتلال منزلا لعائلة ياسين في شارع العشرين بمخيم النصيرات، ما أدى لإصابة امرأة حامل، بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال القنابل الضوئية شمال المخيم.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها البري لأحياء مدينة غزة، وشمال القطاع، ومحيط خان يونس.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول /أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 ألفا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.