جيش الاحتلال يعلن مقتل 8 من ضباطه وجنوده في المعارك الدائرة بقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 8 من عسكرييه في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه منذ الـ7 من أكتوبر الماضي إلى 485.

وقال الجيش الإسرائيلي إن بين القتلى 158 منذ بدء العملية البرية، فيما بلغ إجمالي المصابين 1996، بينهم 826 منذ بدء العملية البرية.

ونشر على موقعه الإلكتروني صور وأسماء قتلاه الـ8 وهم: الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي 19 عاما من حيفا، والرقيب أوريل باشان 20 عاما من حيفا، مقاتلان في كتيبة الهندسة 603، تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب جال هيرشكو 20 عاما من مفتاح، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار ميجولان" (7).

الرقيب إيتمار شيمن 21 عاما من مالبيد، والرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي 30 عاما من هرتسليا، مسعفان في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11).

الرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا 28 عاما من حيفا، مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11).

اللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاما من القدس، ورقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاما من كفار يونا، مقاتلان في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646).

ومساء أمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79، حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.