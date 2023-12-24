الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى نهاية اليوم

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر تأثير المنخقض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، باردا في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات الليل ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.
وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط أرتفاع الموج.
وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف والفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
أما الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.
والأربعاء المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.
وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد من
خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.
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