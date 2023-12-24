الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي حتى نهاية اليوم

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يستمر تأثير المنخقض الجوي على البلاد لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم، باردا في معظم المناطق باردا نسبيا في الأغوار، وماطراً على فترات على بعض المناطق، وفي ساعات الليل ينحسر المنخفض الجوي وتميل الأجواء إلى الاستقرار، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا في معظم المناطق باردا نسبيا في أريحا والأغوار وتسقط امطار متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط أرتفاع الموج.

وغدا الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف والفرصة مهيأة في ساعات الصباح لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق الشمالية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء: يكون الجو صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

والأربعاء المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية ويميل الى الدفء في بقية المناطق، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية، المواطنين خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على البلاد من

خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.