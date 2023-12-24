سيدي اليسوع... انا متأسف بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) سيدي اليسوع: انا متأسف، لن استطيع اضاءة شجرة الميلاد هذه السنة في ساحة الميلاد في بيت لحم، لا يوجد من يحتفل ويصلي، الجميع يا سيدي اصبح غائبا، الدعاء والرجاء والمحبة والسلام، طوردوا بالصواريخ الصهيونية، بأطنان القنابل الفتاكة حتى اشتعلوا وتبخروا في صهريج غزة.متأسف يا سيدي، انا الراهب والشيخ والولد الذي يسكن قرب المغارة، المذود هذا العام يصرخ، لا حليب ولا هواء ولا حماية، المذود محاصر في مخاضه الجديد، ولادة ربانية متعسرة، الكنيسة دمرت ولازلت يا سيدي مصلوبا في شوارع غزة وجنين والقدس، فوق الحطام والجثث والركام، لقد قتلوك في الآية، والبحر والدم يمتزجان ويلتقيان في صلاة منتصف الليل بين البرق والرصاصة.سيدي: وما قتلوك وما صلبوكصعدت وهبطت في كل الأزمنةالشبيه والمشبه معجزة التراب والماءها نحن ننحت الهواءمن النطفة حتى الانتفاضةنستعيد ملامحنا بين غارة وغارةسيدي اليسوع انا متأسف، لن نراك في هذه السنة الباردة المظلمة، ولن يلبس الأولاد ملابس العيد الجميلة وينتظرون الهدايا من بابا نويل، الأطفال ماتوا قتلا وخوفا ورعبا، لم يعد على ارضك المباركة ملجأ او معبد او مدرسة، وانت الذي ترى وتسمع: المنازل المدمرة، المستشفيات والقبور المحروثة المتناثرة، الجثث المدفونة تحت الأنقاض والمتفسخة، صرخات ونداءات وصمت وعجز ثقيل، هذه ليست القيامة، وهذا ليس عصر الأنبياء، الطغيان عم البلاد، هنا غزة مجزرة تتلوها مجزرة، وابادة للشرائع والأديان والرسالات الكونية، وحوش خارج العالم، لا صوت ولا ضوء، قصف وانفجارات ودخان، تاريخ التخريب والتدمير والانحطاط الإنساني، انهم يا سيدي يقطعون يدك التي لوحت للحرية.سيدي: تجاوزنا الخوف والصدمةوالتباس التوقع والمفاجأةلنا قلب يدق خارج الجسدولنا رئة تتنفس خارج المكاننحمل احلامنا الى رؤوس الجبال كل ليلةسيدي اليسوع: انا متأسف، بيت لحم لم تلبس زينتها وتضيء شموعها وقناديلها وتتعطر ببخورها، بيت لحم تبحث عنك في جحيم غزة، تحمل الكتاب المقدس والمعول، إرادة روحية تحارب النسيان والطمم، تزيح التراب عن الضحايا وترمم حاضرهم وماضيهم وملامح الهوية، بيت لحم تحت القصف والنار في الشجاعية وخانيونس وجباليا، مقاومة العنصرية الصهيونية الفاشية وشهوات الانتقام، بيت لحم تدافع عن حضورك الثوري والإنساني واصرارك الجارف على الصمود والانتصار والبقاء.سيدي: نحن شعب ما بعد الدمار والكارثة والدهشةنكتب التاريخ بالحب والنارنحطم السياجونزرع على سلامة الذاكرة اغنية.سيدي اليسوع: انا متأسف، لا احد في الساحة، اولادك وبناتك في السجون والمعسكرات، اعتقالات يومية جماعية، عزل وضرب وتعذيب وتنكيل واهانات، واراك في سجن نفحة مصلوبا ومشبوحا وعاريا، الدماء تنزف، اعدامات ميدانية، جرائم غير مسبوقة، موت بين الجدران في ساحات التعذيب، وحدك يا سيدي تصارع الموت هناك مكبلا، لقد مات العالم أخلاقيا وانسانيا، واغلقوا أبواب الجوامع والكنائس، الطفل فيك يبحث عن حليب بين القنابل وفي السجون والزنازين الضيقة.سيدي: اعطنا حبا واغطيةالغرب المتوحش والصهيونية والحلف الأطلسيلا تصلي هذا العام الا للانقاضجثث وزفير وشهيق ودمى محطمةمن ينزع المسامير ويحرك الخشبة؟سيدي اليسوع انا متأسف، انا في المقبرة او في السجن، طريق الجلجلة مغلق، حواجز وابراج ومستوطنون ومداهمات وقتل يومي، لا استطيع ان اقرع الاجراس، الأرض صامتة وقاحلة ومرعبة، ارضك تتعذب، الإرهاب الصهيوني والهيمنة والملاحقة، عودة القرون الوسطى، المحاكم الميدانية، المستوطنات، الجدار العازل، السلب والنهب والتجويع، وغزة مسرح للقتل لا مثيل له في التاريخ، اجتثاث الهوية شعبا وبلادا، مقومات واسسا ثقافية وعمرانية واقتصادية وبشرية، انحدار كارثي للثقافات والديمقراطيات وقيم العدالة، لا وزن للنبوءة والحياة، فكيف تضيء يا سيدي وانت تتناوب الانفجار في حراسة القدس والاسوار والنشيد؟سيدي: انا خائفالناس تتوضأ بدمها ولا تقف للصلاةلا مكان لها غير الفراغ والغبارالصهيونية تلتهم اللحم والعظم والخبزضع السماء في حنجرتك يا سيديحرك النجوم وافتح ذراعيك للفضاء.سيدي اليسوع، انا متأسف، وقد قلت في نداءك ان الحق سيحرركم، ولكن الصهيونية تستدعي كل الشياطين والخرافات المسلحة، الجحود والاباحية، الاستباحة دون أي رادع او قانون او شريعة الهية، انقلاب عليك بصفتك مربيا للحرية، البشارة وروح القدس والرحمة، وقد تم اعدام راهبتين في كنيسة العائلة المقدسة في غزة، القناص على الشباك وفي الطائرة الحربية، القناص داخل المحراب وفي الترانيم الشجية، القناص لا يراك الا من فوهة بندقية.هللويافي ليلة من اللياليلست ادري ما اعترانيظلمة تغمرني يا ربالأرض ضاقت والسماءوالدمع بات يبكي يا الهيهللويا.سيدي اليسوع انا متأسف، موقفك في مجلس الامن الداعي لوقف الحرب والعدوان على غزة افشله الامريكيون والمستعمرون، ليستمر الموت بصخب وعلى مهل، لا انين مسموع، لا اكل ولا ماء ولا كهرباء ولا دواء، كل شيء برائحة الحامض والفحم، السيف والصاروخ يحتفلان بأعياد الميلاد فوق رؤوس المدنيين في غزة، طابور من الاسرى، نساء وأطفال يقتادون عراة، تصفيات وذبح يكلل عيد الميلاد، ومن يرفض الانحناء يقتل فورا، ومن يحتمي بجدار اضلاعه يقتل فورا، ومن يقرأ آيات من الانجيل او القرآن يقتل فورا،والمطلوب يا سيدي ان تنسحب من الأرض والسماء، لتموت مرة أخرى وتهاجر من الشمال الى الجنوب والى الصدى والنسيان.في زمن غزةرائحة عصر لا ينتج سوى الجثثالناس تتكلم مع موتها، والموت بلغ سن الرشد في جسد الوقتلا بأس سيديتعال نحتفل بالممكن في غرف الموت.سيدي اليسوع انا متأسف، منذ ان بعثك الله حيا وانت تحمل لاهوتك التحرري، واستمر تلاميذك من بعدك، مسيحيو الشرق منذ بطرس البستاني حتى خليل بيدس وإبراهيم عياد والمطران كبوتشي وشيرين أبو عاقلة، وما احدثوه من تأثير في الحياة الثقافية والقومية والحضارية والأدبية وفي مسيرة النضال الوطني والإنساني.اين ابنائي؟حقل الرعاة في اعماقه نبع مضيء وقلبان كنت صلبت مرةفلروحي دوي مجلجل لا يحده حديا ابنائيخذوا ثالوثي راية عالية وحطموا القيد.

سيدي اليسوع، انا متأسف، الطبيعة العنصرية والوحشية للصهيونية تغلبت على الطبيعة الإنسانية، والحداثة الغربية تفترس تعاليمك السماوية، تبحث عنك في جنين واريحا والخليل وعكا، تسعى لاستئصالك من خارطة التاريخ والعودة للظلام الفكري، وتفتش كل بيت وحارة، أسلحة وبوارج ودعم سياسي وعقائدي وايديولوجي، يغتالون الفرح في ليلة الميلاد، لا مواعيد ولا زيارات ولا احتفالات، الورد تحول الى دم، الدبابات والجرافات تهرس الجثث وتجرف المقابر وتبيد العائلات، وانا على يقين ان تلك الراهبة التي قتلوها في الكنيسة المعمدانية تركت طيرا يتحرك بين النور والظلام.

مريم العذراء تضع وليدها بين قذيفتين

الحمد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام

ينشق القمر في احشاء امرأة عاشقة

ووفق الريح والمطر

سنخرج لملاقاة المستقبل

انظر هذه اللحظة

انه يهز جذع النخلة.