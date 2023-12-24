إنترسبت: الجيش الإسرائيلي يحظر نشر أخبار بشأن 8 موضوعات عن حرب غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قال موقع“إنترسبت” الأمريكي إن الجيش الإسرائيلي فرض حظرًا على نشر أخبار تتعلق بثمانية موضوعات بشأن الحرب في غزة قبل عرضها على الرقابة العسكرية التابعة له.

ونشر الموقع صورة لوثيقة، قال إنه اطلع عليها، صادرة عن رئيس الرقابة العسكرية التابعة للجيش تفصّل هذه الموضوعات، كما نشر رابطًا للوثيقة على موقع الحكومة الإسرائيلية.

ومع أنه لا يوجد تاريخ محدد للوثيقة، التي كُتبت باللغة الإنجليزية، فإن عنوانها: عملية“السيوف الحديدية”، وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على الحرب في غزة.

وحسب الوثيقة، يجب عرض الأخبار التي تتعلق بالموضوعات التالية على الرقابة العسكرية قبل السماح بنشرها:



المحتجزون: التفاصيل الشخصية أو أي منشورات تتعلق باحتجازهم أو وضعهم الصحي أو الموقف الإسرائيلي في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراحهم أو أي تفاصيل تتعلق بالمفاوضات.





التفاصيل المتعلقة بالعمليات العسكرية: مواقع القوات ومناطق تجمعها، تحركات القوات وخطط العمليات، وما قد يعرّض القوات للخطر. ويشمل ذلك مواقع وقدرات أنظمة الدفاع الجوي مثل القبة الحديدية. ومنع نشر أي صور أو مقاطع فيديو يمكن من خلالها معرفة أي معلومات بشأن القوات.





المعلومات الاستخبارية

بشأن نيات العدو أو قدراته.





التفاصيل المتعلقة ب أنظمة التسليح ا لتي يستخدمها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك الأسلحة التي يستولي عليها العدو، حتى في حالة النقل عن العدو.





هجمات الصواريخ: يحظر نشر أي أخبار عن هجمات الصواريخ التي تصيب أهدافًا لبنية تحتية ذات أهمية استراتيجية مثل محطات الطاقة وتلك الخاصة بالمياه والغاز ومراكز النقل والقواعد العسكرية والمصانع وغيرها من الأماكن الأخرى الحساسة.





الهجمات الإلكترونية التي تستهدف أجهزة الأمن والمؤسسات الوطنية، وكذلك نشر أي أخبار عن الهجمات الإلكترونية التي تنفذها إسرائيل ضد العدو.





زيارات كبار المسؤولين إلى مناطق القتال خلال وقت وجودهم، ويشمل ذلك رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو رئيس الأركان أو الوزراء أو أعضاء البرلمان وغيرهم من كبار المسؤولين.



الأخبار المتعلقة ب مجلس الحرب سواء التفاصيل أو المعلومات التي تجري مناقشتها خلال اجتماعات المجلس.

المصدر : إنترسبت + الجزيرة مباشر



