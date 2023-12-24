بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصالي به

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطنة/PNN- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما، السبت.

وأضاف بايدن للصحافيين في واشنطن“أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة”.

وتابع“لم أطلب وقف إطلاق النار”، وذلك ردا على أحد الأسئلة.

وفي وقت سابق السبت، قال نتنياهو إنه أبلغ بايدن أنّ تل أبيب لن توقف الحرب ضد قطاع غزة، إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة.

وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير أعرب لبايدن عن“تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي“.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرتين ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



