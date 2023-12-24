بايدن: لم أطلب من نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصالي به

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطنة/PNN- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لم يطلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار خلال اتصال هاتفي بينهما، السبت.
وأضاف بايدن للصحافيين في واشنطن“أجريت محادثة طويلة مع نتنياهو اليوم وهي محادثة خاصة”.
وتابع“لم أطلب وقف إطلاق النار”، وذلك ردا على أحد الأسئلة.
وفي وقت سابق السبت، قال نتنياهو إنه أبلغ بايدن أنّ تل أبيب لن توقف الحرب ضد قطاع غزة، إلا بعد تحقيق أهدافها كاملة.
وجاء في بيان صدر عن مكتب نتنياهو أن الأخير أعرب لبايدن عن“تقديره للموقف الأمريكي في مجلس الأمن الدولي“.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مرتين ضد قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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