موجز 10
التاريخ
12/24/2023 2:16:00 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
في اليوم الـ79 للحرب، تواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، فيما تتواصل المعارك بين فصائل المقاومة والجيش الإسرائيلي في محاور التوغل.
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