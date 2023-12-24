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مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في التربية - أسماء

12/24/2023 2:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية المرشحين التالية أسماؤهم والذين تم اختيارهم وفقاً لأعلى العلامات في الامتحانات التنافسية .


وذلك بموجب احكام المادة (۱۳ ز) من تعليمات استقطاب واختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية، لإجراء المقابلة الشخصية التواجد في مركز وزارة التربية والتعليم / إدارة الموارد البشرية / قسم التوظيف الكائن في محافظة العاصمة منطقة العبدلي بالقرب من مسجد الشهيد الملك المؤسس عبدالله الأول الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء الموافق 27 كانون الأول 2023 ولغاية يوم الخميس الموافق 28 كانون الأول 2023،، وذلك لإجراء المقابلة الشخصية.


وتاليا اسماء المدعوين:














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