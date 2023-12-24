السير : تعطل مركبة داخل نفق المشاغل

MENAFN - Al Wakeel News)قالت ادارة السير ان حركة المرور نشطة وانسيابية صباح اليوم على كافة طرق العاصمة تزامنا مع بداية الأسبوع .

وأشارت إدارة السير في تقريرها المروري إلى أنها تتعامل مع حادث لتعطل مركبة داخل نفق المشاغل -باتحاه الزرقاء- وجاري العمل على ازالة الاثر المروري .

وبينت أنها تعاملت أمس مع عدة ملاحظات حول تعطل مركبات بدون وجود مالكيها، مشددة على أهمية عدم ترك المركبات دون مالك وطالبت السائقين بالإبلاغ الفوري لرقباء السير في حالة تعطل المركبات.

