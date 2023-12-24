Sunday, 24 December 2023 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السير : تعطل مركبة داخل نفق المشاغل

12/24/2023 2:15:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت ادارة السير ان حركة المرور نشطة وانسيابية صباح اليوم على كافة طرق العاصمة تزامنا مع بداية الأسبوع .

وأشارت إدارة السير في تقريرها المروري إلى أنها تتعامل مع حادث لتعطل مركبة داخل نفق المشاغل -باتحاه الزرقاء- وجاري العمل على ازالة الاثر المروري .

وبينت أنها تعاملت أمس مع عدة ملاحظات حول تعطل مركبات بدون وجود مالكيها، مشددة على أهمية عدم ترك المركبات دون مالك وطالبت السائقين بالإبلاغ الفوري لرقباء السير في حالة تعطل المركبات.

MENAFN24122023000208011052ID1107652478

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث