السير : تعطل مركبة داخل نفق المشاغل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت ادارة السير ان حركة المرور نشطة وانسيابية صباح اليوم على كافة طرق العاصمة تزامنا مع بداية الأسبوع .
وأشارت إدارة السير في تقريرها المروري إلى أنها تتعامل مع حادث لتعطل مركبة داخل نفق المشاغل -باتحاه الزرقاء- وجاري العمل على ازالة الاثر المروري .
وبينت أنها تعاملت أمس مع عدة ملاحظات حول تعطل مركبات بدون وجود مالكيها، مشددة على أهمية عدم ترك المركبات دون مالك وطالبت السائقين بالإبلاغ الفوري لرقباء السير في حالة تعطل المركبات.
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