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التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

12/24/2023 2:15:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق منها الكرك، البادية الشمالية الغربية، لواء قصبة المفرق، لواء قصبة الجامعة، وغيرها من المناطق.


ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.








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