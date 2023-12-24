التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طرح عطاءات؛ لصيانة مجموعة من المدارس في عدة مناطق منها الكرك، البادية الشمالية الغربية، لواء قصبة المفرق، لواء قصبة الجامعة، وغيرها من المناطق.
ودعت الوزارة المقاولين المصنفين بالدرجات الخامسة أو الرابعة (اختصاص صيانة أو إنشاء أبنية) والسادسة (أشغال عامة) الراغبين بالمنافسة على العطاء، مراجعة إدارة الأبنية والمشاريع الدولية.
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