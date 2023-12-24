صافرات الإنذار تدوي في الجليل شمال إسرائيل فجر الأحد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دوت صافرات الإنذار في عدة مناطق بشمال إسرائيل فجر اليوم الأحد، حسبما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية.



وأكد الجيش الإسرائيلي تفعيل صافرات الإنذار في الشمال، في وقت أعلنت فيه مصادر عبرية عن تحذير من تسلل طائرة معادية أو إطلاق صواريخ من لبنان.



وشملت مناطق الإنذار ساسا ودوباف وماتات في الجليل الأعلى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء أمس السبت، عن إصابة جندي في منطقة المنارة شمال إسرائيل، بنيران "حزب الله" اللبناني الذي قال إن عناصره استهدفوا موقعا عسكريا وجنودا في الجنوب بـ"الأسلحة المناسبة".

RT