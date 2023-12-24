7 اصابات بحوادث سير متفرقة خلال 24 ساعة

MENAFN - Al Wakeel News)قالت الدوريات الخارجية اليوم أن حركة المرور على جميع الطرق الخارجية نشطة وانسيابية، حيث لا توجد عوائق تذكر على الطرق.



وأشارت الدوريات خلال التقرير المروري ان هناك تشكل الضباب في منطقة ثغرة عصفور، حيث يصل مدى الرؤية إلى 400 متر.



وأضافت الدوريات أنها تعاملت مع ثلاث حوادث مرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث نتج عن حادث تدهور بالقرب من جامعة الزرقاء الخاصة إصابتين متوسطتين. كما وقع حادث تدهور على طريق ازرق - زرقاء، نتج عنه إصابة متوسطة.



وتم التعامل أيضًا مع حادث تصادم في الموقر - الازرق، نتج عنه أربع إصابات متوسطة. تم تحديد أسباب هذه الحوادث بواسطة إدارة السير بعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتغيير بشكل مناسب.

