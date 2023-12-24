حماس تستنكر ادعاءات الاحتلال بالعثور على أسلحة في مدرسة في مدينة غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - استنكرت حركة المقاومة الإسلامية حماس ادعاءات الاحتلال المتعلقة بالعثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة.



وقالت الحركة في تصريح صحفي مساء أمس السبت إن إدعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال العثور على أسلحة في مدرسة بمدينة غزة هو استمرار لنهج الكذب والتضليل الذي يمارسه الاحتلال.



وأكدت أن ذلك يأتي في سياق التبرير لعدوانه وقتله المدنيين الأبرياء وحربه التدميرية التي طالت كافة البنى والمرافق المدنية في قطاع غزة.



وتابعت: "وهو تعبير عن إفلاس جيش الاحتلال وفشله أمام أبطال كتائب القسّام والمقاومة المستمرة في إيقاع جنوده المهزومين بين قتيل وجريح".

