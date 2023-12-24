(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رسلان بورتنيك مدير المعهد الأوكراني للتحليل السياسي إن أوكرانيا هزمت في المواجهة المعلوماتية وتواجه عواقب وخيمة لهذه الهزيمة.
وأضاف في برنامج عبر اليوتيوب أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.
وأشار إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين معلوماتهم ضحلة وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.
واختتم بورتنيك حديثه قائلا: "نحن الأوكرانيين بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية مؤخرا أن جنود القوات الأوكرانية يشكون بشكل متزايد من تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب ضعف تجهيزات الجيش، ويعربون أيضا عن عدم رضاهم عن حكومة البلاد وجنرالاتها.
ووفقا لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، ارتفعت نسبة الأوكرانيين الذين يعتقدون أن الوضع في البلاد يتطور في الاتجاه الخاطئ من 16% إلى 32% في الفترة بين مايو وديسمبر.
RT
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