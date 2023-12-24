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خبير أوكراني يقر بالهزيمة أمام روسيا

12/24/2023 2:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رسلان بورتنيك مدير المعهد الأوكراني للتحليل السياسي إن أوكرانيا هزمت في المواجهة المعلوماتية وتواجه عواقب وخيمة لهذه الهزيمة.
وأضاف في برنامج عبر اليوتيوب أن الهزيمة في حرب المعلومات تعني أيضا نقص المتطوعين في القوات المسلحة الأوكرانية وانخفاض الدعم المالي والمادي من الغرب.


وأشار إلى أن الأوكرانيين أنفسهم انتخبوا سياسيين معلوماتهم ضحلة وليس لديهم خبرة كافية في الإدارة العامة.


واختتم بورتنيك حديثه قائلا: "نحن الأوكرانيين بأنفسنا خلقنا هذا الفخ السردي الذي وقعنا فيه".


وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية مؤخرا أن جنود القوات الأوكرانية يشكون بشكل متزايد من تصرفات الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب ضعف تجهيزات الجيش، ويعربون أيضا عن عدم رضاهم عن حكومة البلاد وجنرالاتها.


ووفقا لمعهد كييف الدولي لعلم الاجتماع، ارتفعت نسبة الأوكرانيين الذين يعتقدون أن الوضع في البلاد يتطور في الاتجاه الخاطئ من 16% إلى 32% في الفترة بين مايو وديسمبر.

RT

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