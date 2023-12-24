Sunday, 24 December 2023 10:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا -فيديو

12/24/2023 2:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا في الولايات المتحدة .


وقال رئيس شرطة أوكالا، مايك بالكين، للصحفيين مساء السبت، إن الرجل قتل بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في منطقة مشتركة في "بادوك مول" بأوكالا، الواقعة على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب أورلاندو.


وأضاف بالكين أن المشتبه به فر من مكان الحادث وترك وراءه السلاح الناري.
ووصلت الشرطة إلى المركز التجاري حوالي الساعة 3:40 مساء، بعد إطلاق عدة أعيرة نارية على المركز التجاري.


وقالت إن العديد من رواد المركز التجاري أصيبوا بجروح أثناء إطلاق النار، حيث أصيب أحدهم بألم في الصدر وأبلغ آخر عن كسر في ذراعه، فيما أصيبت امرأة واحدة بطلق ناري في ساقها.


روسيا اليوم

MENAFN24122023000208011052ID1107652470

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث