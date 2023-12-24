مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا -فيديو

MENAFN - Al Wakeel News)قتل شخص وأصيب آخر بإطلاق للنار في مركز تجاري بفلوريدا في الولايات المتحدة .



وقال رئيس شرطة أوكالا، مايك بالكين، للصحفيين مساء السبت، إن الرجل قتل بعد إطلاق النار عليه عدة مرات في منطقة مشتركة في "بادوك مول" بأوكالا، الواقعة على بعد حوالي 80 ميلا شمال غرب أورلاندو.



وأضاف بالكين أن المشتبه به فر من مكان الحادث وترك وراءه السلاح الناري.

ووصلت الشرطة إلى المركز التجاري حوالي الساعة 3:40 مساء، بعد إطلاق عدة أعيرة نارية على المركز التجاري.



وقالت إن العديد من رواد المركز التجاري أصيبوا بجروح أثناء إطلاق النار، حيث أصيب أحدهم بألم في الصدر وأبلغ آخر عن كسر في ذراعه، فيما أصيبت امرأة واحدة بطلق ناري في ساقها.





روسيا اليوم