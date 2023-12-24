اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن عطلة رسمية لمدة أسبوع

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أصدرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا اعلنت فيه عن تعطيل الجهات العامة اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 24 - 12 - 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 1 - 1 - 2024، وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).
واضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا " :" تراعى أحكام الفقرة ج من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها"
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