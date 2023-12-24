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اعتباراً من اليوم .. دولة عربية تعلن عطلة رسمية لمدة أسبوع

12/24/2023 2:15:25 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أصدرت الحكومة السورية بيانًا رسميًا اعلنت فيه عن تعطيل الجهات العامة اعتبارًا من اليوم الأحد، الموافق 24 - 12 - 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 1 - 1 - 2024، وذلك بمناسبة عيدي (الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية).

واضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا " :" تراعى أحكام الفقرة ج من المادة /43/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة بالنسبة للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها أو ظروفها استمرار العمل فيها"


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