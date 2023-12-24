الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، فلسطينيين من نابلس.



وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل في شارع عصيرة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي داخل أحدها، ولم يبلغ عن إصابات.



وأضافت، أن الاحتلال خلال مداهمته للمنازل اعتقل الشابين عرب فؤاد بسطامي، وحمد خالد جاموس.