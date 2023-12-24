الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، فلسطينيين من نابلس.
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا"، إن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من المدينة، وداهمت عددا من المنازل في شارع عصيرة، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وأطلقت الرصاص بشكل عشوائي داخل أحدها، ولم يبلغ عن إصابات.
وأضافت، أن الاحتلال خلال مداهمته للمنازل اعتقل الشابين عرب فؤاد بسطامي، وحمد خالد جاموس.
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