تركيا تبرر سبب قصفها لمواقع نفطية بريف القامشلي في سوريا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية تدمير 29 هدفا وتحييد أعداد كبيرة من عناصر حزب العمال الكردستاني بغارات جوية على مواقع شمالي العراق وسوريا.وذكر حساب الوزارة على منصة "إكس" أن "سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية ضد أهداف إرهابية شمالي العراق وسوريا".



وأوضح أن الغارات جاءت "بهدف القضاء على الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأهالي وقوات الأمن انطلاقا من شمال العراق وسوريا، ولضمان أمن الحدود، بما يتماشى مع حقوق الدفاع عن النفس المنبثقة عن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".



وأضاف: تم تدمير 29 هدفا بينها مخابئ وملاجئ قياديين إرهابيين ومنشآت نفطية ومستودعات يستخدمها التنظيم الإرهابي والقضاء على ما لا يقل عن 25 مسلحا.



وقال وزير الدفاع يشار جولر: "مساء أمس السبت تم القضاء على 13 إرهابيا واليوم على 12 ووصل العدد الإجمالي للإرهابيين الذين قتلوا منذ بداية العام إلى 2156".

RT