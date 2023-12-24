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بايدن ينفي طلبه من نتنياهو وقف إطلاق النار في غزة

12/24/2023 2:15:23 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه لم يحاول إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ‏بوقف الأعمال القتالية مع حركة "حماس" الفلسطينية، خلال اتصال هاتفي معه، أمس ‏السبت.‏


وقال في تصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض: "لم أطلب وقف إطلاق النار... لقد أجريت حديثا طويلا مع نتنياهو ، وهي محادثة خاصة".


يأتي نفي بايدن، بعد أن وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على قرار معدل لزيادة المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، لكن حركة "حماس" قالت إن هذا الإجراء "خطوة غير كافية".


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