الطقس اليوم في مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأحد) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً بوجه عام ،ويكون غائماً جزئياً أحياناً في وقت لاحق.
الرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من النهار.
ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر.
درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.
الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 30 بالمئة.
MENAFN24122023000055011008ID1107652406
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.