الطقس اليوم في مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس المتوقع اليوم (الأحد) في مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله تعالى معتدلاً بوجه عام ،ويكون غائماً جزئياً أحياناً في وقت لاحق.



الرياح: جنوبية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً ثم تتحول إلى شمالية غربية في وقت لاحق من النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن قدمين إلى أربع أقدام في عرض البحر.

درجة الحرارة: العظمى 26 درجة مئوية، والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 بالمئة، والصغرى 30 بالمئة.