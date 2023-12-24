صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك أرسنال (فيديو)

(MENAFN
- Al-Bayan)
واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول وتحقيق أرقام قياسية جديدة بعد تسجيله هدفاً رائعاً أمام أرسنال على ملعب أنفيلد، السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 1- 1.
وراوغ
الفرعون المصري دفاع أرسنال ثم سدد كرة
قوية برجله اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتحتضن الشباك ، معلنة عن هدف التعادل للريدز.
أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في ليفربول على ملعب انفيلد
وبهذا الهدف أصبح
صلاح أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في نادي ليفربول، على ملعب أنفيلد ، إذ شارك في 121 مباراة
على أرض ليفربول ، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة (121) هدفاً، متفوقًا على ستفين جيرارد
(120) هدفاً
وروبي فاولر ( 100) هدف وفقا لـ شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات .
الهدف رقم 10 في شباك
نادي أرسنال
كما وصل صلاح
للهدف رقم 10 في شباك
نادي أرسنال، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف أمامه.
أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ضد الفرق الكبيرة
بالإضافة إلى ذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد
كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد.
الهدف رقم 151
ووصل صلاح أيضاً
للهدف
رقم 151 في
الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة.
وكانت القائمة الكاملة لأفضل الهدافين كما يلي:
آلان شيرر – 260 هدفا
هاري كين – 213 هدفًا
واين روني – 208 أهداف
آندي كول – 187 هدفاً
سيرجيو أجويرو – 184 هدفًا
فرانك لامبارد – 177 هدفًا
تييري هنري – 175 هدفاً
روبي فاولر – 163 هدفاً
جيرمين ديفو – 162 هدفا
محمد صلاح – 151 هدفا
واصل مطاردة هالاند
كما واصل صلاح مطاردة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه في أرسنال برصيد 12 هدفاً خلف
هالاند الذي يسجل 14 هدفاً .
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.
2- محمد صلاح – ليفربول – 12 هدفا.
3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 11 هدفا.
4- سون هيونج مين – توتنهام –11 هدفا.
5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.
-6أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.
7- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.
8- بريان مبيومو - برينتفورد - 7 أهداف.
9- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 7 أهداف.
10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.
واحتفل نادي ليفربول من خلال حسابه على منصة " إكس" بمحمد صلاح بصورة وتعليق قال فيه " الأفضل ضمن قائمة الكبار
الملك المصري ينضم لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 👑"
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN24122023000110011019ID1107652390