صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية بعد هدفه في شباك أرسنال (فيديو)

واصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع ليفربول وتحقيق أرقام قياسية جديدة بعد تسجيله هدفاً رائعاً أمام أرسنال على ملعب أنفيلد، السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم والتي انتهت بالتعادل 1- 1.



وراوغ

الفرعون المصري دفاع أرسنال ثم سدد كرة

قوية برجله اليسرى من داخل منطقة الجزاء لتحتضن الشباك ، معلنة عن هدف التعادل للريدز.



أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في ليفربول على ملعب انفيلد

وبهذا الهدف أصبح

صلاح أكثر لاعب يساهم في إحراز الأهداف في نادي ليفربول، على ملعب أنفيلد ، إذ شارك في 121 مباراة

على أرض ليفربول ، سجّل خلالها 88 هدفًا وقدم 33 تمريرة حاسمة (121) هدفاً، متفوقًا على ستفين جيرارد

(120) هدفاً

وروبي فاولر ( 100) هدف وفقا لـ شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات .





الهدف رقم 10 في شباك

نادي أرسنال

كما وصل صلاح

للهدف رقم 10 في شباك

نادي أرسنال، ليكون من أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف أمامه.



أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ضد الفرق الكبيرة

بالإضافة إلى ذلك أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر ضد

كل من مانشستر سيتي وأرسنال ومانشستر يونايتد.

الهدف رقم 151



ووصل صلاح أيضاً

للهدف

رقم 151 في

الدوري الإنجليزي ليدخل قائمة أفضل 10 هدّافين على مر تاريخ المسابقة.

وكانت القائمة الكاملة لأفضل الهدافين كما يلي:

آلان شيرر – 260 هدفا

هاري كين – 213 هدفًا

واين روني – 208 أهداف

آندي كول – 187 هدفاً

سيرجيو أجويرو – 184 هدفًا

فرانك لامبارد – 177 هدفًا

تييري هنري – 175 هدفاً

روبي فاولر – 163 هدفاً

جيرمين ديفو – 162 هدفا

محمد صلاح – 151 هدفا

واصل مطاردة هالاند

كما واصل صلاح مطاردة إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفه في أرسنال برصيد 12 هدفاً خلف

هالاند الذي يسجل 14 هدفاً .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- إيرلينج هالاند – مانشستر سيتي – 14 هدفا.

2- محمد صلاح – ليفربول – 12 هدفا.

3- دومينيك سولانكي - بورنموث - 11 هدفا.

4- سون هيونج مين – توتنهام –11 هدفا.

5- جارود بوين – وست هام يونايتد – 11 هدفا.

-6أولي واتكينز – أستون فيلا – 9 أهداف.

7- هوانج هي تشان - ولفرهامبتون - 8 أهداف.

8- بريان مبيومو - برينتفورد - 7 أهداف.

9- ألكسندر إيزاك - نيوكاسل - 7 أهداف.

10- كالوم ويلسون - نيوكاسل يونايتد - 7 أهداف.

واحتفل نادي ليفربول من خلال حسابه على منصة " إكس" بمحمد صلاح بصورة وتعليق قال فيه " الأفضل ضمن قائمة الكبار

الملك المصري ينضم لقائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز 👑"





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