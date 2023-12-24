إندونيسيا.. مقتل 12 شخصاً في انفجار بمصنع للصلب

إندونيسيا.. مقتل 12 شخصاً في انفجار بمصنع للصلب
التاريخ
12/24/2023 12:22:19 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع للصلب في إقليم سولاويسي بوسط إندونيسيا، اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
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