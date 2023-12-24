إندونيسيا.. مقتل 12 شخصاً في انفجار بمصنع للصلب

قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع للصلب في إقليم سولاويسي بوسط إندونيسيا، اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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