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إندونيسيا.. مقتل 12 شخصاً في انفجار بمصنع للصلب

12/24/2023 12:22:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وأصيب آخرون في انفجار وقع بمصنع للصلب في إقليم سولاويسي بوسط إندونيسيا، اليوم الأحد، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

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