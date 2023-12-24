مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة جنوبي البرازيل

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل خمسة أشخاص، من بينهم قاصر، يوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية بولاية ساو باولو بجنوبي البرازيل، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وذكرت التقارير أن رجال الإطفاء لم يكشفوا عما إذا كان جميع الضحايا كانوا مسافرين على متن الطائرة "الصغيرة الحجم" أم لا.
وكانت الطائرة من طراز "أر في-10" ذات محرك واحد تتسع لطيار وثلاثة ركاب.
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