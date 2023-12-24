مقتل 5 أشخاص في تحطم طائرة جنوبي البرازيل

قتل خمسة أشخاص، من بينهم قاصر، يوم السبت، إثر تحطم طائرة صغيرة في منطقة سكنية بولاية ساو باولو بجنوبي البرازيل، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وذكرت التقارير أن رجال الإطفاء لم يكشفوا عما إذا كان جميع الضحايا كانوا مسافرين على متن الطائرة "الصغيرة الحجم" أم لا.

وكانت الطائرة من طراز "أر في-10" ذات محرك واحد تتسع لطيار وثلاثة ركاب.

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