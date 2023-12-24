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زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب الساحل قبالة تشيلي

12/24/2023 12:22:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر المنطقة في المحيط الهادئ قبالة ساحل تشيلي.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في البحر على بعد 52 كم جنوب غربي مدينة كانيت التشيلية في الساعة 03:23 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.

وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 11.8 كيلومتراً عند خط عرض 38.08درجة جنوباً وخط طول 73.88 درجة غرباً.

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