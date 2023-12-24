زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب الساحل قبالة تشيلي

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.9 درجات على مقياس ريختر المنطقة في المحيط الهادئ قبالة ساحل تشيلي.
ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع في البحر على بعد 52 كم جنوب غربي مدينة كانيت التشيلية في الساعة 03:23 بتوقيت جرينتش اليوم الأحد.
وتم تحديد مركز الزلزال على عمق 11.8 كيلومتراً عند خط عرض 38.08درجة جنوباً وخط طول 73.88 درجة غرباً.
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