الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود في غزة ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 154

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود في غزة ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 154
التاريخ
12/24/2023 12:22:18 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 154 منذ الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع في 20 أكتوبر الماضي.
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