الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود في غزة ليرتفع عدد القتلى هناك إلى 154

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ثمانية جنود قتلوا في قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى في العمليات القتالية هناك إلى 154 منذ الاجتياح البري الإسرائيلي للقطاع في 20 أكتوبر الماضي.

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