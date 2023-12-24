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اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا

12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.


ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التوغل إلى جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية.


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