اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في جباليا
التاريخ
12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام فلسطينية إن اشتباكات ضارية تدور الآن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
ومنذ أكثر من شهر تحاول قوات الاحتلال التوغل إلى جباليا، وسط قصف جوي ومدفعي لا يتوقف، لكنها تواجه بمقاومة عنيفة من فصائل المقاومة الفلسطينية.
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