جيش الاحتلال: مقتل 8 جنود وضباط بغزة
التاريخ
12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بقطاع غزة.
وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس عن مقتل 5 ضباط وجنود، في معارك جنوبي وشمالي قطاع غزة مشيرا إلى مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.
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