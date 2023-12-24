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جيش الاحتلال: مقتل 8 جنود وضباط بغزة

12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل 8 جنود وضباط في المعارك الدائرة بقطاع غزة.


وكان جيش الاحتلال أعلن مساء أمس عن مقتل 5 ضباط وجنود، في معارك جنوبي وشمالي قطاع غزة مشيرا إلى مقتل 485 جنديا وضابطا منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية في القطاع.

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