الأرصاد تكشف موعد انحسار هطول الأمطار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تبقى المملكة تحت تأثير بقايا الكتلة الهوائية الباردة والرطبة، وستكون الأجواء ضبابية وباردة في أغلب المناطق وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والاخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية، قد تكون غزيرة أحياناً في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة.



وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن مع ساعات ما بعد ظهر اليوم تضعف تدريجياً فرصة هطول الأمطار، الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة.



وأضافت أن الأجواء ليلا ستكون ضبابية وباردة بوجه عام مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح غربية خفيفة السرعة.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها أحيانا بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول.

