مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي الأشغال والتخطيط

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- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشرع اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.
اللجنة المالية النيابية، تبدأ بمناقشة موازانات كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها.
قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الأربعاء الماضي، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بعقد جلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.
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