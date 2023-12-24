مالية النواب تناقش اليوم موازنة وزارتي الأشغال والتخطيط

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشرع اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024، لعدد من الوزارات والدوائر التابعة لها، فيما تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب لمناقشة قضايا عدة.



اللجنة المالية النيابية، تبدأ بمناقشة موازانات كل من وزارة الأشغال العامة والإسكان ودائرة العطاءات الحكومية، وزارة التخطيط والتعاون الدولي والدوائر التابعة لها.



قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب نمر السليحات، الأربعاء الماضي، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل بعقد جلسات لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2024.

