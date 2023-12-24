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طيران الاحتلال يقصف منزلا في حي تل السلطان برفح

12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منزلا لعائلة أبو العوف في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.


وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية محاولات الدفاع المدني والأهالي انتشال الجرحى من تحت أنقاض المنزل المستهدف.


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