طيران الاحتلال يقصف منزلا في حي تل السلطان برفح
التاريخ
12/24/2023 12:14:01 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد منزلا لعائلة أبو العوف في حي تل السلطان بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام فلسطينية محاولات الدفاع المدني والأهالي انتشال الجرحى من تحت أنقاض المنزل المستهدف.
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