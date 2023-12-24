الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم
التاريخ
12/24/2023 12:14:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اسيرا محررا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
وذكرت مصادر لـ " وفا " ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رامي أحمد فودة (41 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي الرشيد في الضاحية.
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