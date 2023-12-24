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الاحتلال يعتقل شابا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم

12/24/2023 12:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، اسيرا محررا من ضاحية ذنابة شرق طولكرم.


وذكرت مصادر لـ " وفا " ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر رامي أحمد فودة (41 عاما)، عقب مداهمة منزله في حي الرشيد في الضاحية.

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