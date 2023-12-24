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سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في مخيم نور شمس

12/24/2023 12:14:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم".


وأضافت السرايا أنها استهدفت قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية الثقيلة المقتحمة للمخيم وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفهم.


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