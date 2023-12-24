سرايا القدس: نخوض اشتباكات عنيفة مع الاحتلال في مخيم نور شمس
التاريخ
12/24/2023 12:14:00 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت كتيبة طولكرم التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إن "مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس قرب طولكرم".
وأضافت السرايا أنها استهدفت قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة، مما أدى إلى إعطاب عدد من الآليات العسكرية الثقيلة المقتحمة للمخيم وتحقيق إصابات مؤكدة في صفوفهم.
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