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تداول القمح بالبورصة المصرية للسلع اليوم للحد من ارتفاع الأسعار

12/23/2023 11:21:35 PM
(MENAFN- Youm7) تحرص
البورصة المصرية للسلع
على طرح القمح من خلال منصة البورصة، حيث ستعقد اليوم الأحد جلسة جديدة رقم 104 للتداول على سلعة القمح
المستورد لطرحه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل وأقل من المتداول في الأسواق، وتهدف البورصة الى تقليل حلقات تداول المنتجات للحد من غلاء الأسعار.

على جانب آخر كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الغذائية، كما يوجد مخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم يكفي احتياجات المواطنين لمدة تتجاوز 5 أشهر الى جانب استمرار التعاقد على توفير القمح طوال الوقت.








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