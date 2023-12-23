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العراق يدعو لوقف الحرب في غزة وفضح ممارسات إسرائيل أمام المحافل الدولية

12/23/2023 11:21:33 PM
(MENAFN- Youm7)
طالب العراق، المجتمع الدولي بالعمل على إيقاف الحرب في غزةَ والإسراع في تقديمِ المساعداتِ العاجلةِ للفلسطينيين الذين يعيشونَ اليومَ في ظل ِّظروفٍ إنسانيةٍ صعبة مع حلول فصلِ الشتاء، داعية إلى مقاطعة الكيان الاسرائيلى ومحاصرته والعمل على تجريمهِ وفضحِ ممارساته الوحشية أمام كلِّ المحافلِ الدولية.



جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في المؤتمر السياسي التشاوري حول فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وألقاها نيابة عنه وزير النقل العراقى رزاق محيبس السعداوي، اليوم السبت.



وأوردت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الكلمة تضمنت تأكيد العراق أن "ما يحصلُ في غزةَ لا يتحمل الاكتفاء بعبارات الإدانة، إذ إن مشاهد القتلِ والمجازرِ بحق أهلِ غزة هي جرائم تطهير عرقي"، مشيرة إلى أن "الأمانة العامَّة للأممِ المتحدةِ تسعى للفتِ انتباهِ مجلسِ الأمنِ إلى أنَّ الوضعَ في غزةَ بدأَ يتحولُ إلى كارثة"، مشددة على أن "الكيان الغاصب تحميه القوى الكبرى التي تخلتْ عن مسؤولياتِها الإنسانيةِ والأخلاقية".



وأكد العراق، أن "الدول التي طالما رفعت شعاراتِ حقوقِ الإنسانِ تستكثرُ اليومَ على أهلِ غزةَ الدفاعَ عن أنفسِهم وتُبرئُ القاتلَ الحقيقي وتجرِّمُ الضحية"، مردفة، أن "حكومتنا دعت منذُ اليومِ الأول للعدوان إلى وضع حد للمآسي والنكباتِ التي يعشها أهل غزة كلَّ يوم".



ودعا العراق"الى اتخاذ مواقفَ حازمةٍ ضدَّ التمادي الصهيوني"، منبهة، إلى أن "الموقف الرسمي العراقي تجاه القضية الفلسطينية يستندُ إلى تأييدٍ سياسيٍّ وشعبيٍّ داخليٍّ من جميعِ العراقيين"، مشددة على أن "المأساةَ المستمرةَ في فلسطينَ توجب على جميعِ العربِ والمسلمين أن يتوحدوا لتشكيلِ كتلةِ ضغطٍ كبيرةٍ في المحافلِ الدولية من أجلِ وضعِ حدٍّ للجرائمِ الصهيونية".












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